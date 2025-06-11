ريبييرو يفاضل بين بيكهام وأشرف داري لقيادة دفاع الأهلي في كأس العالم للأندية

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يفاضل الأسباني خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي، بين أحمد رمضان بيكهام والمغربي أشرف داري لقيادة دفاع الفريق بجوار ياسر إبراهيم في كأس العالم للأندية التي يستهلها المارد الأحمر فجر الأحد المقبل بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

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ولم يحسم المدرب الإسباني عدة مراكز في تشكيل الفريق للمشاركة خلال كأس العالم للأندية ومنها مركز الدفاع وإن كان الأقرب مشاركة ياسر إبراهيم أساسياً على أن يلعب بيكهام أو أشرف داري بجواره باعتبار أن ياسر إبراهيم هو الأكثر جاهزية على الصعيد الفني والبدني كما إنه أنهى الموسم الماضي محلياً بشكل جيد وكان عنصراً أساسياً في دفاع الفريق بل ساهم في تتويج الأهلي بلقب الدوري بعدما صنع هدفاً قاتلاً سجله وسام أبو علي في اللحظات الأخيرة من مباراة البنك الأهلي التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف، كما ظهر في دور البطولة في الدقائق الـ+90 من لقاء سيراميكا، وأبعد الكرة من على خط مرمى محمد الشناوي، ليحصل الأهلي على ثلاث نقاط بدلًا من نقطة واحدة.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.