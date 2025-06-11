شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يلتقى مع بترو دى لواندا الأنجولى بنصف نهائي بطولة bal للسلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم الأربعاء فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى مع نظيره بترو دى لواندا الأنجولى بنصف نهائي بطولة إفريقيا لأندية السلة bal التى تقام بجنوب إفريقيا ، وذلك بعد أن فاز بترو دى لواندا على نظيره المنستيرى التونسي بربع النهائي.

وصعد الاتحاد السكندرى لنصف النهائي بالتغلب على الفتح الرباط المغربى الأحد الماضى ، وكان يترقب الفائز من مواجهة المنستيرى وبترو دى لواندا،و التى حسمها الأخير، ليلتقى مع زعيم الثغر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندرى مع بترو دى لواندا الأنجولى بنصف نهائي بطولة bal فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويشارك الاتحاد فى البطولة بقائمة تضم 12 لاعب وهم كل من أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد ، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا ، دينج دينج ، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل.

وتعرض ميدو طه لإصابة تم تشخيصها بتمزق العضلة الخلفية تمنعه من المشاركة فى باقى مباريات الفريق بالبطولة.