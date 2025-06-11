شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يهزم السكة الحديد 3-2 فى الوقت القاتل ويتوج بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 11 يونيو 1937، توج النادى الأهلى بكأس مصر بعد فوزه على السكة الحديد فى نهائى النسخة رقم 16 لمسابقة كأس مصر "كأس التفوق آنذاك"، انتهى الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهما حسين حمدي وصالح الصواف، وفى آخر ربع ساعة من الشوط الثانى أدرك السكة الحديد التعادل بهدفين متتاليين سجلهما محمود مراد وأحمد منصور، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة سجل عبد الكريم صقر مهاجم الأهلى الصاعد هدف البطولة بعد أن راوغ عددا من مدافعى السكة الحديد قبل أن يضعها داخل الشباك، ليحقق الأهلى الكأس للمرة السابعة فى تاريخه

مثل الأهلى فى المباراة النهائية كل من: حسن ذهني، عبد المنعم سالم، كامل مسعود، أمين صبري، مصطفى علوانى الكسار، مراد فهمي، لبيب محمود، صالح الصواف، حسين حمدي، عبد الكريم صقر، مصطفى لطيف.

مثل السكة الحديد فى المباراة النهائية كل من: إبراهيم نصر، حسين عبد الشافي، محمود سالم، الديب، أنور عبد الحميد، أحمد عبد الحميد، محمود مراد، بهجت، كامل، عبد الله كامل أندراوس، أحمد منصور، حافظ كاسب.

وتوج المارد الأحمر بـ45 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ22 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.