شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يختتم استعدادته لسيراميكا في نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، استعداداته لمواجهة سيراميكا في نهائي كأس عاصمة مصر، حيث رفض طارق مصطفى منح لاعبيه أي راحة استعداداً للقاء المرتقب.

ويلتقي البنك الأهلي مع سيراميكا في الثامنة مساء غداً الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السلام، ضمن منافسات نهائي كأس عاصمة مصر.

وكان البنك الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على إنبي في الدور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، فيما تأهل سيراميكا بعد الفوز على الإسماعيلي في نصف النهائي بنتيجة 3-0 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.