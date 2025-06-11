شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة سانتياجو لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ 16 ببطولة سانتياجو المفتوحة لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها أسبانيا خلال الفترة بين 10 إلى 14 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 25 ألف دولار.

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبات من مصر وهن: هنا إسماعيل، رنا إسماعيل، ملك خفاجي، ناردين جرس، نور أبو المكارم، هيا علي.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر يونيو الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع الحادي عشر على التوالي، كما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 26.