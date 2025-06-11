الامارات | «البطائح» يوزع المهام الإدارية على أعضاء شركة الكرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت شركة كرة القدم بنادي البطائح، خلال اجتماعها الثاني الذي عُقد، أول من أمس، برئاسة محمد عبدالله الكتبي، توزيع المناصب الإدارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التنظيمية ودعم مسيرة الفريق خلال الموسم الجديد.

وأسندت الشركة رئاسة اللجنة المالية والإدارية إلى بطي خلفان الكتبي، بينما تولى ناصر سعيد الطنيجي رئاسة اللجنة الإعلامية، كما تم تعيين جاسم محمد الدوخي رئيساً للجنة الفنية، وعمر عبيد الطنيجي رئيساً للجنة القانونية، في حين كُلّف خليفة سعيد الكتبي برئاسة لجنة المراحل السنية.

وسيتولى محمد عبدالله الكتبي، بصفته رئيس مجلس الإدارة، مسؤولية الإشراف على لجان التعاقدات، والاستثمار والتسويق، والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، إلى جانب مهامه الأساسية في رئاسة المجلس.

من جانبه أكد محمد عبدالله الكتبي في تصريحات صحافية أن «توزيع الحقائب الإدارية بشكل واضح ومدروس يمثل أحد أهم عوامل النجاح في المؤسسات الرياضية، وهو ما نطمح إليه في نادي البطائح من خلال توفير بيئة عمل متكاملة تعزز من الأداء وتدعم تحقيق أهدافنا».

وشدد على أن توزيع المهام بين أعضاء الإدارة يتيح لكل عضو التركيز على مسؤولياته، ما يسهم في مواصلة العمل الذي بدأته الإدارات السابقة، ويقود إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.