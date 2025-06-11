الامارات | إيفيتش: تحضيرات العين لكأس العالم تمضي وفق الخطة المرسومة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن تحضيرات الفريق للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم تمضي وفقاً للخطة المرسومة، مشيراً إلى أن الفريق حضر مبكراً إلى العاصمة الأميركية واشنطن من أجل الاستعداد بصورة مبكرة قبل انطلاقة المسابقة.

وقال المدرب في تصريحات صحافية نشرها الموقع الرسمي لنادي العين: «التحضيرات تمضي وفقاً للخطة المرسومة، إذ حرصنا على أن نسجل حضوراً مبكراً في معسكر الإعداد قبل المونديال في واشنطن، وهناك إمكانية لإضافة عدد من الصفقات، إلى جانب التي أبرمها النادي حتى الآن».

وأضاف: «نستعد لموسم قوي ننافس فيه على كل البطولات. وأهدافنا واضحة في الموسم المقبل، ونتطلع إلى تقديم أداء قوي يمكننا من تحقيق النتائج القوية، لحصد البطولات اتساقاً مع أهداف النادي وطموحات جماهيره».

وضمن برنامج الإعداد استعداداً للبطولة، خاض فريق العين مباراة ودية مغلقة أمام نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، وانتهت بفوز العين بهدف دون رد، سجله المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو.

وعقب المباراة، تم تبادل الدروع التذكارية بين ناديي العين وأوكلاند سيتي.

ويستهل العين مشواره في المونديال بمواجهة قوية أمام يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء المقبل، في حين يفتتح أوكلاند مشاركته بلقاء بايرن ميونيخ الألماني.