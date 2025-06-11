الامارات | «بيريسيتش»: قلق من الأخطاء الدفاعية لـ «سلة شباب الأهلي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب المدير الفني لفريق شباب الأهلي لكرة السلة، الصربي ميودراغ بيريسيتش، عن قلقه من الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في صفوف فريقه خلال اللقاء الذي جمعه، أول من أمس، أمام فريق «وتسونومبيا بريكس» الياباني، في دوري أبطال آسيا.

ورغم فوز الفريق الياباني (105-99)، فإن نتيجة المباراة لم تؤثر في تأهل شباب الأهلي إلى الدور ربع نهائي.

يُذكر أن البطولة، التي انطلقت في السابع من الشهر الجاري بمشاركة تسعة فِرق على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي، ستُختتم 13 الجاري.

وتستضيف صالة «كوكا كولا أرينا» في دبي، اليوم، الدور ربع النهائي، ويلتقي خلاله شباب الأهلي مع فريق «تايوان بايلوتس» من الصين تايبيه، فيما يلتقي «طبيعت» الإيراني مع «وتسونوميا بريكس» الياباني، و«برونكوز» المنغولي مع «ميرالكو بولتس» الفلبيني، ويُسدل الستار على مباريات هذا الدور بلقاء حامل اللقب الرياضي اللبناني أمام «وجيجيانج جوانجشا ليونز» الصيني.

وأعرب بيريسيتش في تصريحات صحافية، عن سعادته بتأهل شباب الأهلي، وتصدر مجموعته الثانية، بثلاث نقاط، بأفضلية فارق (نقاط التسجيل)، بعد تشاركه مع كلٍّ من «ميرالكو بولتس» الفلبيني، و«وتسونومبيا بريكس» الياباني بالرصيد نفسه من النقاط.

وقال المدرب الصربي: «استفدنا كثيراً من المواجهة أمام (وتسونومبيا بريكس)، وسنسعى إلى معالجة السلبيات التي ظهرت خصوصاً من الناحية الدفاعية، قبل خوض الدور ربع النهائي».

وأشاد بيريسيتش بالمردود الذي قدمه لاعبو شباب الأهلي، خصوصاً صانع الألعاب الأميركي ديشوندري واشنطن الذي سجل في سلة «وتسونومبيا بريكس» أعلى رصيد نقاط بالمباراة بإجمالي «40 نقطة».