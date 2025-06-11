الامارات | «سكي دبي» تستضيف «دواثلون الثلجي» 29 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «سكي دبي» ومجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نادي كرانك للدرّاجات الهوائية الثابتة واللياقة البدنية، تنظيم النسخة الأولى من سباق دواثلون الثلجي، الأول من نوعه في المنطقة، الذي يُقام يوم الأحد 29 يونيو الجاري، وذلك بعد أسابيع قليلة من تنظيم فعاليات النسخة الأكبر من سباق دبي للجري الثلجي. وذكر مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي، أنه يمكن للراغبين بالمشاركة في السباق التسجيل على الموقع الإلكتروني، عبر الرابط:

https://www.premieronline.com/event/snow_duathlon_2025_7736،

حيث يستمر التسجيل حتى 27 يونيو.

وسيُقام سباق دواثلون الثلجي داخل «سكي دبي»، حيث سيخوض المشاركون من عُمر 13 عاماً إلى 60 عاماً تحدياً رياضياً استثنائياً في درجة حرارة تصل إلى «-4 مئوية»، يبدأ بالدراجة الهوائية الثابتة لمسافة خمسة كيلومترات، يتبعه جري لمسافة ثلاثة كيلومترات (ثلاث لفّات) أو خمسة كيلومترات (خمس لفّات)، ويمكن للمشاركين خوض التحدي إما بشكل فردي وإما ضمن فرق مكوّنة من شخصين. وسيحصل كل من يُكمل التحدي على ميدالية تذكارية، فيما سيُكرّم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة على المنصة، مع منحهم جوائز مميّزة.