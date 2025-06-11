الامارات | كولو مواني يشارك مع يوفنتوس في مونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المهاجم الفرنسي، الدولي راندال كولو مواني، المعار من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس، مع الأخير في كأس العالم للأندية في كرة القدم هذا الصيف، بحسب ما أعلن أمس، المدير الجديد لفريق «السيدة العجوز» الذي يأمل في تمديد إعارته حتى الموسم المقبل.

وقال المدير العام الجديد ليوفنتوس، داميان كومولي، في مؤتمر صحافي، «أنا سعيد بالإعلان عن توصلنا لاتفاق مع باريس سان جيرمان لتمديد إعارته حتى مونديال الأندية».

وتابع «في ما يتعلق بالإعارة لموسم 2025-2026، لم نتوصل بعد لاتفاق مع سان جيرمان لكني متفائل، رغم أن كلمة تفاؤل لا استعملها كثيراً في كرة القدم».

ولم يعد مدرب سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، الذي قاد الفريق المملوك لقطر إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، يعتمد على كولو مواني، فتخلى عن ابن الـ26، في يناير الماضي، ليسجل ثمانية أهداف في 16 مباراة في الدوري.