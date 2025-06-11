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الامارات | كولو مواني يشارك مع يوفنتوس في مونديال الأندية

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روما - أ.ف.ب 0 تبليغ

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  • الامارات | كولو مواني يشارك مع يوفنتوس في مونديال الأندية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المهاجم الفرنسي، الدولي راندال كولو مواني، المعار من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس، مع الأخير في كأس العالم للأندية في كرة القدم هذا الصيف، بحسب ما أعلن أمس، المدير الجديد لفريق «السيدة العجوز» الذي يأمل في تمديد إعارته حتى الموسم المقبل.

وقال المدير العام الجديد ليوفنتوس، داميان كومولي، في مؤتمر صحافي، «أنا سعيد بالإعلان عن توصلنا لاتفاق مع باريس سان جيرمان لتمديد إعارته حتى مونديال الأندية».

وتابع «في ما يتعلق بالإعارة لموسم 2025-2026، لم نتوصل بعد لاتفاق مع سان جيرمان لكني متفائل، رغم أن كلمة تفاؤل لا استعملها كثيراً في كرة القدم».

ولم يعد مدرب سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، الذي قاد الفريق المملوك لقطر إلى لقب للمرة الأولى في تاريخه، يعتمد على كولو مواني، فتخلى عن ابن الـ26، في يناير الماضي، ليسجل ثمانية أهداف في 16 مباراة في الدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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