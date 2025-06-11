الامارات | شباب الأهلي والشارقة والوحدة إلى «النخبة» الآسيوية بـ «التأهل المباشر»       

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، أمس، أن الاتحاد الآسيوي قرّر منح أندية الإمارات ثلاثة مقاعد تأهل مباشر إلى دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، لأندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة، مع مشاركة مباشرة لنادي الوصل في دوري أبطال آسيا 2.