الامارات | شباب الأهلي والشارقة والوحدة إلى «النخبة» الآسيوية بـ «التأهل المباشر»       

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي والشارقة والوحدة إلى «النخبة» الآسيوية بـ «التأهل المباشر» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، أمس، أن الاتحاد الآسيوي قرّر منح أندية الإمارات ثلاثة مقاعد تأهل مباشر إلى دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، لأندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة، مع مشاركة مباشرة لنادي الوصل في دوري أبطال آسيا 2.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App