شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي و إنتر ميامي في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تشهد مشاركة 32 نادياً لأول مرة في التاريخ ، ويخوض الأهلي هذه البطولة العالمية وسط طموحات قوية من الجماهير الحمراء بتقديم عروض جيدة ونتائج قوية في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي مع إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي في الثالثة من فجر الأحد الموافق 15 يونيو الجاري بتوقيت القاهرة في ضربة البداية بكأس العالم للأندية ويواجه المارد الأحمر نظيره الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي خلال ساعات بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.