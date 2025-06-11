شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو: هدف الأهلي تخطى دور المجموعات فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي حضره ريبييرو ونظمه الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، في ولاية ميامي الأمريكية، للحديث حول بعض الأمور الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق بعد أيام بأمريكا.

وقال المدير الفني للأهلي: "سعيد بالتواجد هنا، وأنني أمثل الأهلي أحد أعظم الأندية في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، والذي سبق وشارك في العديد من النسخ السابقة للبطولة".

وأضاف: "بالتأكيد مجموعة الأهلي صعبة، مثل باقي المجموعات، ولكن جميع عناصر الفريق تنتظر البطولة بشغف كبير من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن".

وواصل: "هدفنا في هذه المرحلة التأهل إلى دور الـ16 كخطوة أولى، ونريد تحقيق نتائج إيجابية، ونستعد بشكل قوي لمباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي".

وأكمل: "الأهلي نادٍ عظيم، ولديه جماهير كثيرة في كل مكان، ونعلم أن هناك جمهورًا ينتظرنا لتحقيق نتائج إيجابية، وسنعمل على إسعادهم".

وتابع: "الأهم بالنسبة إلينا، حاليًّا هو العبور للدور القادم، والفوز في لقاء الافتتاح سيكون أمرًا مهمًّا بالنسبة إلينا، وبالتأكيد جماهيرنا في مصر والعالم تحلم دائمًا بالأفضل للنادي، لكننا نفكر في الخطوة الأولى حاليًّا وهي تحقيق نتائج جيدة في دور المجموعات".

وأتم: "بالتأكيد ليونيل ميسي حقق كل شيء، وهناك البعض الذي يصفه بأنه أحسن لاعب في التاريخ، ولهذا سنحتاج لجهد كبير في المباراة بشكل عام، وعلى أي حال نحن سعداء بمواجهة ميسي، لكن هذا لا يقلل من قيمة باقي لاعبي إنتر ميامي، فنحن نستعد لمواجهة الفريق المنافس ككل وليس لاعبًا واحدًا فقط".