شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: أتمنى الفوز بكأس العالم للأندية.. وهذا اللاعب أنوى استبدال قميصى معه والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، أنه يتمنى تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل مع الفريق الأحمر، وأمم أفريقيا مع منتخب مصر، وأنهما هما الهدفان اللذان يسعى لتحقيقهما في الفترة القادمة.

وقال زيزو في تصريحات لقناة أون سبورت: "أتمنى أن أكون متواجدا في الموسم المقبل ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، والفوز بالجائزة التي لم أفز بها في الموسم الماضي".

وأوضح زيزو: "والدي أشطر شخص ممكن تقابله وهو السند بالنسبة لي، وزوجتي هي الداعم لي في كل الظروف وتعيش معي أوقاتا صعبة، وتحاول إخراجي عن هذه الأجواء".

وأردف: "رسالتي إلى جمهور الأهلي أتمنى أن أكون على قدر تطلعاتكم وطموحكم ونقدم شيء يسعدكم وأتمنى أن أراكم سعداء، وأتمنى جمهور مصر أن يسعد على قدر الحدث ويعطي كل الأمور قيمتها ويضعها في حجمها الطبيعي".

واصل زيزو: "اللاعب الذي أتمنى تغيير قميصي معه هو عمر مرموش لو واجهنا مانشستر سيتي، وأتمنى أن يصل الأهلي لأبعد مدى في مونديال الأندية، وأتمنى فوزنا باللقب، ولا يوجد شيء مستحيل وسنسعى لتقديم أفضل ما لدينا".

واستطرد زيزو: "لعبت أمام رونالدو من قبل وسألعب أمام ميسي، والموضوع جميل أن تواجه أكثر لاعبين سيطرة على الكرة ومن أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة، وزيدان أكثر اللاعبين الذين أحبهم".

وأضاف زيزو: "ملامح التشكيل الأساسي في الأهلي لم تظهر حتى الآن، ولا تزال هذه الأمور مبكرة، وكرة القدم هي حياتي ، وأفضل رقم بالنسبة لي هو 25، وأفضل لون أفضل ارتدائه هو الأسود، وأكثر شيء أكرهه هو الغباء، وأكثر ما أحبه هو عائلتي".

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.