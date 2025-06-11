تصفيات مونديال 2026: هولندا تستعرض بثمانية أهداف في أمسية تاريخية لديباي

الرياص - اسماء السيد - امستردام : استعرض المنتخب الهولندي في مباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة السابعة لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم، وذلك بفوزه استعراضي على ضيفه المالطي المتواضع 8 0 الثلاثاء بفضل ثنائية تاريخية لممفيس ديباي.

في خرونينغن وبعدما استهل مشواره في التصفيات بالفوز على مضيفه الفنلندي 2 0 في أول مباراة له في التصفيات بعد غيابه عن الجولتين الأوليين بسبب خوضه ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الاوروبية، حقق المنتخب الهولندي انتصاره الثاني في طريقه نحو بلوغ النهائيات العالمية للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وبعد أكبر فوز له منذ 19 كانون الأول/ديسمبر 1990 حين تغلب على مالطا بالذات 8 0 أيضا في تصفيات كأس أوروبا (أكبر فوز 11 0 ضد سان مارينو عام 2011)، رفع المنتخب الهولندي بقيادة المدرب رونالد كومان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف فنلندا التي تصدرت بسبع نقاط لكن من 4 مباريات بعد فوزها على ضيفتها بولندا (6 نقاط من 3 مباريات) بهدفين لجويل بوهيانبالو (31 من ركلة جزاء) وبنجامين كالمان (64) مقابل هدف لياكوب كيفيور (69).

وتوقفت المباراة التي غاب عنها قائد بولندا روبرت ليفاندوفسكي بسبب قرار المدرب ميخال بروبييرش تجريده من شارة القائد، لبعض الوقت قبل ربع ساعة من النهاية نتيجة سقوط مشجع من المدرجات قبل أن تُستأنف.

ضد منتخب خسر جميع مبارياته الست السابقة ضد هولندا من دون أن يسجل أي هدف مقابل 25 في شباكه، لم يجد فيرجيل فان دايك ورفاقه صعوبة في حسم النقاط الثلاث وفرضوا سيطرتهم على المباراة منذ صافرة البداية وافتتحوا التسجيل في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء نفذها ديباي وانتزعها جاستن كلويفرت من جوان كوربالان.

ديباي يعادل فان بيرسي

ولم ينتظر ديباي طويلا لإضافة هدفه الدولي الخمسين من تسديدة قوية أطلقها من مشارف المنطقة بعد تمويه رائع من تشافي سيمونز (16)، معادلا روبن فان بيرسي على رأس لائحة أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب البرتقالي وبنفس عدد المباريات بالتمام والكمال (102 لكل منهما).

وضرب المنتخب الهولندي بالهدف الثالث بعد خطأ في الخروج بالكرة من الدفاع المالطي لتصل إلى فان دايك الذي أطلقها من مشارف المنطقة إلى الشباك (20).

ورغم الأفضلية وبعض الفرص، عجز فريق كومان عن تعزيز تقدمه حتى الدقيقة 61 حين أضاف سيمونز الرابع من زاوية صعبة بعد تمريرة متقنة من ديباي الذي تأجل مسعاه للتربع وحيدا على صدارة هدافي بلاده بعد استبداله في الدقيقة 72 بدونييل مالن.

وكان قرار كومان موفقا، إذ أضاف مالن الهدف الخامس بعد دقائق معدودة على دخوله بتمريرة من ميكي فان دي فين (75)، ثم وبعد مرر كرة الهدف السادس للبديل الآخر نوا لانغ (78)، سجل مهاجم أستون الإنكليزي هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه السابع بتمريرة من فرينكي دي يونغ (80)، قبل أن يختتم فان دي فين المهرجان (2+90).

وبفضل ثنائية من ماركو أرناوتوفيتش، حققت النمسا فوزها الثاني في ثاني مباراة لها في التصفيات وجاء على حساب مضيفتها المتواضعة سان مارينو 4 0 في المجموعة الثامنة التي تتصدرها البوسنة بتسع نقاط كاملة.

وفي المجموعة ذاتها، حققت رومانيا فوزها الثاني في رابع مباراة لها وجاء على حساب ضيفتها قبرص بهدفين لفلورين تاناسي (43) ودينيس مان (2+45).