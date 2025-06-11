شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يزاحم الزمالك للتعاقد مع محمد علاء حارس الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى بيراميدز في مفاوضات مع محمد علاء حارس مرمى فريق الجونة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لدعم الفريق السماوى الموسم المقبل.

ويرغب أيضا مسئولو نادى الزمالك الدخول فى مفاوضات مع نادى الجونة للتعاقد مع محمد علاء حارس مرمى الفريق الساحلى في ظل رغبة الزمالك في تدعيم مركز حراسة المرمى بعناصر مميزة، لذلك هناك منافسة بين مسئولي أندية الزمالك وبيراميدز للتعاقد مع الحارس محمد علاء الذى لفت أنظار الجميع الموسم الماضى أثناء مباريات فريقه الجونة ببطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتألق محمد علاء مع فريق الجونة هذا الموسم، حيث شارك في 25 مباراة وتمكن من الاحتفاظ بنظافة شباكه في 11 مباراة.