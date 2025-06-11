فخر الدين بن يوسف يدخل حسابات سيراميكا بأمر من على ماهر

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القاهرة - سامية سيد - دخل التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم المصرى البورسعيدى السابق، دائرة حسابات نادى سيراميكا لتدعيم خط الهجوم بأمر من على ماهر المدير الفنى للفريق في الموسم المقبل.

وأعلن التونسي فخر الدين بن يوسف، مهاجم النادي المصري، انتهاء رحلته مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري، بعد انتهاء تعاقده مع النادي دون تجديد، عقب خوض الجولة الأخيرة بالدوري أمام حرس الحدود والتي انتهت بفوز أبناء المدينة الباسلة بثنائية نظيفة.

وطلب على ماهر التعاقد مع المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل، خاصة أن على ماهر درب اللاعب ويعرف إمكانيات بشكل قوى ويرى أنه سيكون صفقة قوية للفريق بعد تفعيل بند شراء الجنوب أفريقي فخرى لاكاى.

وتأهل سيراميكا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع البنك الأهلى الذى فاز على إنبى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.