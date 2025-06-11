شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص لمسات محمد علي بن رمضان فى أول مباراة مع الأهلي أمام باتشوكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

استعرض حساب قناة أون سبورت عبر حسابها على فيس بوك فيديو لملخص لمسات محمد علي بن رمضان صفقة الأهلي الجديدة، والقادم من فرينكفاروزي المجري لتدعيم خط الوسط الفريق الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو الجاري، وخلال منافسات الموسم الجديد.

وظهر بن رمضان بشكل مرضٍ ونال إعجاب الجماهير الحمراء، بعد مشاركته أساسيا قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني، وظهر بشكل جيد، ودخل حسابات الجهاز الفني للمشاركة أساسيا في مباراة انتر ميامي يوم الأحد المقبل في افتتاح مونديال الأندية 2025 بأمريكا.

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.