شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: هناك لاعبون من الزمالك على تواصل معى.. وسعيد بمشاركتى أمام باتشوكا والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، عن طريقة اللعب المفضلة له والمركز الذي يفضل أن يلعب به داخل الملعب.

وقال زيزو في تصريحات لقناة أون سبورت: "أحب طريقة 4 / 3 / 3 أو 4 / 2 / 3 / 1، وزيزو عُرف أنه يلعب جناح أيمن، ولكن أحب اللعب في مركز الجناح الأيسر لأنه أسهل على قدمي اليمنى".

وأوضح زيزو: "كنت أتدرب أكثر من اللازم قبل القدوم للأهلي في ظل تخوفي من تراجع مستواي بسبب الابتعاد عن المشاركة مع الزمالك، وشيء إيجابي أن أشارك مع الأهلي أمام باتشوكا، وليس لدي مشكلة في تغيير غرفة الملابس والفريق الذي ألعب له، وكل اللاعبين أصدقائي خارج الوسط وهناك تواصل دائم سويا".

وأكمل زيزو: "هناك لاعبون كثيرون من الزمالك على تواصل معي لن أفصح عن أسمائهم، وكذلك كان هناك لاعبون من الأهلي كانوا على تواصل معي وقت وجودي في الزمالك".

وأضاف: "مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية صعبة ونحتاج إلى تركيز كبير، وراضى بنسبة 70 أو 80% بشأن ظهوري مع الأهلي في ودية باتشوكا، ومتحمس وسعيد للمشاركة مع الأهلي في مونديال الأندية وأن أفوز ببطولات لم يسبق لي أن أفوز بها".

وكشف: "والدي أول شخص تحدث معي بعد مشاركتي في ودية باتشوكا، وبارك لي على المستوى الذي ظهرت عليه في الوقت الذي شاركت فيه، وطلبوا مني أن أسدد ركلة الترجيح في البداية ورحبت، ولم أفكر في شيء، والموضوع كان بسيطا بالنسبة لي، والأمر كله سعي واجتهاد وأخذ بالأسباب".

وأضاف زيزو: "لعبت مع محمد هاني كثيرا في المنتخب ومتفاهمين وبيننا كمية كبيرة وسواء هو أو عمر كمال أو خالد عبد الفتاح سنتمكن من مساعدة أنفسنا، ولو كان لي نصيب في المشاركة أي لاعب سيتواجد سيحاول مساعدة الفريق، لأنه هدف جماعي في تحقيق نتائج جيدة في البطولة".

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.