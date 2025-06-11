شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يقترب من العودة للإمارات وقيادة اتحاد كلباء والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أيمن الرمادي، المدير الفني السابق للزمالك، من العودة لتدريب فريق اتحاد كلباء الإماراتي في الموسم المقبل، بعد نهاية ارتباطه بالفريق الأبيض عقب التتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز.

ويعود أيمن الرمادي لاستكمال مشواره في الدوري الإماراتي، بعد فترة من العمل في الدوري المصري، رفقة أندية اسوان وسيراميكا وأخيرا الزمالك.

وفضل أيمن الرمادي العودة للدوري الإماراتي في الموسم المقبل، رغم اهتمام أندية محلية بالتعاقد معه، في ظل ارتباطه بعلاقات قوية مع مسئولي نادي اتحاد كلباء.

وانتهى تعاقد أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع القلعة البيضاء، بنهاية الموسم وخوض الفريق مواجهة بيراميدز فى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وينص تعاقد أيمن الرمادى مع الزمالك على انتهاء التعاقد بنهاية الموسم، والذى انقضى بتتويج الفارس الأبيض بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

وحصل فريق الزمالك على إجازة مفتوحة بعد التتويج ببطولة كأس مصر لحين حسم المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.

وتمكن أيمن الرمادي من التتويج بأول بطولة كأس مصر له فى تاريخه، بعد ما نجح الزمالك في إحراز اللقب للمرة الـ29 في تاريخه، بعد ما تمكن في الفوز على بيراميدز بركلات جزاء الترجيحية بنتيجة 7-6، بعد ما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولى في نهائي بطولة كأس مصر. سجل هدف بيراميدز أحمد عاطف قطة في الدقيقة 29، وتعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 78.