شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: هدفى تحقيق أفريقيا مع الأهلي والوصول بعيدا فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، أن كل اللاعبين استقبلوه بعد وصوله معسكر الفريق الأحمر، وجميع اللاعبين رحبوا به وأكثرهم كان محمد الشناوي بحكم أنه كابتن الفريق، وعلاقته بهم جيدة لأن جميعهم كانوا أصدقاءه في منتخب مصر.

وقال زيزو في تصريحات لقناة أون سبورت: "أسعى بكل جهدي في أول سنة مع الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، وتقديم نتائج كبيرة في كأس العالم للأندية".

وأكمل: "عمر لاعب الكرة في الملاعب قصير، لذلك أركز لتقديم أقصى ما لدي فيهم، لأن كحد أقصى اللاعب يتوقف مشواره عند 35 أو 36 عاما أو 40 عاما لو كان لاعبا غير تقليدي".

وشدد زيزو: "الابتعاد عن السوشيال ميديا لأنه بإمكانها أن تجعلك أفضل لاعب أو أسوأ لاعب، وأحاول التدريب أو أداء استشفاء بوقت أفضل أو البقاء مع عائلتي، ولا أركز مع تعليقات السوشيال ميديا، ودائما أمنح العذر لمن ينتقدني لأنه يكون هناك مبرر لديه، وأتقبل النقد داخل الملعب وهو شيء مهم للاعب الكرة، لأنه قد لا يرى بعض الأمور في شخصيته، ولكن يجب أن يكون بشكل جيد بدون إساءة أو الخوض في الأعراض".

واستطرد زيزو: "أكيد لي أخطاء ولم أصل لهذه المرحلة بدون أخطاء، وأثق في والدي بخصوص منحي النصائح الخاصة بمستواي، وأقوم بتقييم نفسي بشكل جيد، حتى لو الجميع أشاد بي وأوقات أكون غير راضٍ عن نفسي حتى لو أشادوا بي".

وواصل زيزو: "لم أندم على أي شيء في حياتي لأن كل شيء وله سبب وخطط له من الله، ولو رجع بي الزمن قد أفعل نفس الأشياء، ولا يوجد أصدقاء قريبين لي في الوسط الرياضي، لأنني من التدريب للبيت والاستشفاء، وأفكر كثيرا في أموري".

ويرى زيزو أن المنافسة في الأهلي ستكون صحية في وجود نجوم كبار واللاعبين لديهم طموح في الوصول لأبعد نقطة، مضيفا: "لم أتوقع مشاركتي في مباراة باتشوكا الودية، ولم ألحق مران الفريق، وكان مخططا لي أن أتدرب مرانا في يوم المباراة، وكان لدي حماس أن ألبس قميص الأهلي، واتفقنا أن أحصل على 15 أو 20 دقيقة خلال المباراة، وبعد 5 دقائق من الشوط الثاني فوجئت بـ ريبيرو يطلب نزولي للمشاركة".

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.