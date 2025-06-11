شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام سمير جناح الاتحاد السكندرى مرشح للانضمام إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

دخل إسلام سمير جناح الاتحاد السكندري قائمة اللاعبين المحليين المرشحين لتدعيم صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ظهور اللاعب بشكل طيب مع زعيم الثغر في الموسم الماضي.

ونال إسلام سمير ثقة طلعت يوسف في الاتحاد السكندري وحصل على فرصة المشاركة الأساسية، واستمر في المشاركة أساسيا مع مجدي عبد العاطي، ودفعه تألقه في أن يكون ضمن اللاعبين المرشحين للانضمام إلى الزمالك.

يذكر أن هناك أكثر من نادٍ محلي مهتم بضم إسلام سمير، ولكن اللاعب مرتبط بعقد مع الاتحاد متبقى فيه 3 مواسم، ومن يرغب في ضمه عليه التفاوض مع إدارة زعيم الثغر لضم اللاعب الشاب.

وأجّل مسئولو نادي الاتحاد السكندري حسم مصير المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة زعيم الثغر في الموسم الحديد لحين معرفة موقف محمد مصيلحي رئيس النادي من التراجع عن الاستقالة التي تقدم بها قبل عيد الأضحى حتى يوم 17 يونيو الجاري، وهو موعد انتهاء المدة القانونية لسحب الاستقالة والتراجع عنها.

واستقال مجدي عبد العاطي من منصب المدير الفني بعد استقالة محمد مصيلحي مباشرة، ويرغب مسئولو النادي فى تعيين مدير فن جديد، ولكن يترقب موقف رئيس النادي باعتباره المشرف على فريق الكرة، وصاحب القرار بشأن تعيين مدير فني جديد.

وأكد مصدر مقرب من محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه رفض التراجع عن الاستقالة التي تقدم بها منذ يومين، رغم قرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ مساء أول أمس الاثنين برفض الاستقالة التي تقدم بها من رئاسة النادي بالإجماع من كل الأعضاء.

وكشف مصدر أن محمد مصيلحي يتواجد حاليا خارج القاهرة، وأن قرار الاستقالة نهائي ولا رجعة فيه، مشيرا إلى أن رئاسة نادي الاتحاد صفحة وتم غلقها بالنسبة لمصيلحي.

وعقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري اجتماعا طارئا مساء أول أمس الاثنين، عقب تقدم محمد مصيلحي رئيس النادي باستقالته من منصبه رسميًا.

وقال مجلس إدارة النادي، في بيان، إن محمد مصيلحى لم يبخل أو يقصر يومًا منذ توليه المسئولية وكان مثلًا للعطاء والتفانى في خدمة النادي.

وأكد مجلس إدارة النادي بالإجماع تمسكهم باستمرار مصيلحي رئيسًا لمجلس إدارة النادي، واثقين من حبه وعشقه لهذا الصرح الرياضي الكبير، متمنين تراجعه عن هذا الاستقالة.