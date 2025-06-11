شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدني وأحمد الجندي يمثلان مصر فى المنتدى الدولى الـ12 للرياضيين بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النائبة آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية والمصرية، والبطل الأولمبي أحمد أسامة الجندي، رئيس لجنة اللاعبين عضو اللجنة الأولمبية المصرية، في فعاليات المنتدى الدولي الثاني عشر للرياضيين، المقرر انعقاده يومي 11 و12 يونيو الجاري في مدينة لوزان السويسرية.

ويعد هذا المنتدى من أكبر التجمعات العالمية للرياضيين، حيث يشهد حضور أكثر من 400 رياضي من مختلف دول العالم، يمثلون لجان اللاعبين في اللجان الأولمبية الوطنية، إلى جانب ممثلين عن جميع الاتحادات الدولية، سواء كانت أولمبية أو غير أولمبية.

وتحضر النائبة آية مدني المنتدى بصفتها عضو لجنة اللاعبين في اللجان الأولمبية الأفريقية الأنوكا، فيما يمثل أحمد الجندي مصر عن لجنة اللاعبين التابعة للجنة الأولمبية المصرية.

ويقام المنتدى تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، ويهدف إلى تعزيز الحوار بين الرياضيين وصناع القرار، ومناقشة القضايا المتعلقة بالرياضة واللاعبين على الصعيد الدولي.