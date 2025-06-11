شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، التي تجمع بين فريقي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الخميس 12 يونيو 2025 على ملعب استاد السلام في تمام الساعة 8:30 مساءً.

ويقود المباراة حكم الساحة محمود وفا، ويعاونه كل من إسلام أبو العطا كمساعد أول، وطارق مصطفى كمساعد ثانٍ، فيما يتولى محمد الغازي مهمة الحكم الرابع.

أما غرفة تقنية الفيديو (VAR) فسيتولى إدارتها الحكم طارق مجدي، ويعاونه الحكم المساعد في تقنية الفيديو محمود أبو الرجال.

وتُعد المباراة ختاماً مميزاً للبطولة التي شهدت منافسة قوية بين الأندية المشاركة، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية البطل الأول للنسخة الجديدة من كأس عاصمة مصر.

وعن مباراة المركز الثالث بين الإسماعيلي وإنبي فجاء طاقم تحكيم كالتالي: