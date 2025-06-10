شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة يتلقى عرضا للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تلقى محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عرضا من الدورى الكرواتى للرحيل عن الأبيض في انتقالات الصيف الجارية.

ويتم في الفترة الحالية تجهيز العرض المالى للاعب عن طريق أحد وكلاء اللاعبين ، لتقديمه إلى الزمالك في ظل ارتباط شحاتة بعقد مع ناديه يستمر حتى 2029.

ومن المقرر أن يتم تقديم عرض رسمي للزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم مصير اللاعب مع النادى، في الوقت الذى يتمسك في الزمالك بـ محمد شحاتة ويسعى لتمديد عقده و تعديله ماليا.

ويأتى الاستقرار على تعديل عقد محمد شحاتة ضمن عدد من اللاعبين يرغب الزمالك في تعديل عقودهم حيث يعدون الأقل ماليا فى الفريق مثل حسام عبد المجيد ومحمد السيد وغيرهم.