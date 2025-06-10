شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام وإحصائيات كأس عاصمة مصر قبل النهائي بين البنك الأهلي وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة النهائية لكأس عاصمة مصر التي ستجمع فريقي البنك الأهلي وسيراميكا ، تكشف الأرقام والإحصائيات عن مسار البطولة المثير وما شهدته من منافسة قوية على مدار مبارياتها.

حصاد الأرقام قبل موقعة الحسم:

الأهداف المسجلة: 80 هدفًا

البطاقات الصفراء: 107 بطاقة

البطاقات الحمراء: 7 بطاقات

التعادلات: 12 تعادلًا

يواجه فريق سيراميكا نظيره البنك الأهلى في نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين، فيما واصل البنك الأهلى تفوق على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يلتقى سيراميكا مع البنك الأهلى في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، باستاد السلام الدولى، فى المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، وتنقل قناة أون سبورت مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون جنيه، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا نجح في حصد اللقب في آخر نسختين، بينما حقق مودرن سبورت لقب النسخة الأولى.