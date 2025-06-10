شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يضمن المشاركة في كأس العرب للأندية للسيدات 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن نادي "مسار" لكرة القدم، بصفته بطل الدوري المصري للسيدات، المشاركة في بطولة كأس العرب للأندية للسيدات، ليأتي هذا التأهل تتويجًا لقصة نجاح ملهمة سطرها النادي في وقت قياسي.

وستُحدد تفاصيل وموعد البطولة خلال الاجتماع الدوري الـ 78 للاتحاد العربي لكرة القدم، المقرر عقده في أغسطس المقبل، ضمن خطة تحديد روزنامة مسابقات الاتحاد المقترحة للفترة من 2025 إلى 2029، والتي تتضمن 26 بطولة.

ومن جانب آخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته الرسمية على مشاركة نادي مسار للسيدات في دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية في نسخته المقبلة، بصفته بطل الدوري المصري للموسم الحالي، ليُدوّن النادي اسمه في سجل الأبطال ممثلاً لمصر في البطولة القارية.

ويأتي هذا القرار تتويجًا لموسم استثنائي قدّمه فريق "مسار"، والذي سيطر على مجريات الدوري بأداء مبهر وبأعمار صغيرة، في إنجاز غير مسبوق، يعكس رؤية استراتيجية مميزة للنادي تؤمن ببناء جيل قادر على المنافسة القارية من بوابة الشباب.

"مسار" لم يكتفِ بالتتويج المحلي، بل قدّم موسمًا بلا هزيمة، وتعادل فقط في مباراتين أمام وادي دجلة والأهلي، ليحسم اللقب قبل نهايته بجولة كاملة، ثم يختتم المسابقة بتعادل إيجابي (1-1) أمام الأهلي في لقاء شكلي، مؤكدًا تفوقه المطلق.