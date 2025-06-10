شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفاوض ميكالي وباتريس بوميل لتدريب الفريق بعد رفض الشعباني والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسؤولو النادي المصري في مفاوضات مع كل من، الفرنسي باتريس بوميل مدرب مولودية الجزائر، وكذلك البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، وذلك لتولي تدريب الفريق البورسعيدي في الموسم الجديد.

وتعثرت مفاوضات النادي مع التونسي معين الشعباني، المدير الفني الحالي لفريق نهضة بركان المغربي، المتوج مؤخراً ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان معين الشعباني طلب مهلة من مسئولي المصري للتفكير في عرض تدريب الفريق، بسبب رغبته في خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا.

واستقر مجلس إدارة النادي المصري على تدعيم الفريق البورسعيدي بـ8 صفقات جديدة على الأقل من بينهم عدد من اللاعبين الأجانب المميزين، استعداداً للموسم المقبل والمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر المصري تكليف ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، برئاسة لجنة التخطيط المقرر تشكيلها خلال الأيام المقبلة استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء مهمته مع الفريق البورسعيدي ونجاحه في قيادة المصري لحسم المركز الرابع في المربع الذهبي بنهاية الموسم.

وتولى ميمي عبد الرازق مهمة تدريب فريق المصري في آخر جولتين من عمر مسابقة الدوري، خلفاً للتونسي أنيس بوجلبان الذي رحل لتراجع النتائج، حيث نجح عبد الرازق في الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف، ثم تغلب على حرس الحدود بثنائية نظيفة، لينهي الموسم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

وكان النادي المصري قد وجه الشكر للثنائي، التونسي فخر الدين بن يوسف، وكذلك محمد دبش، بعد انتهاء عقديهما مع الفريق البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري دون تجديد.

وتأهل المصري للمشاركة في كأس الكونفدرالية بشكل رسمي في الموسم المقبل، بعدما أنهى الفريق البورسعيدي الموسم الجاري في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، بعد منافسة شرسة مع فريقي، البنك الأهلي وسيراميكا.