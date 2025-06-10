شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: المدرب الذى يفسخ عقده مع النادي لن يدرب في مصر خلال الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم شروط القيد والانتقالات الخاصة بالأجهزة الفنية، في موسم 2025/2026، ومن بينها موقف المدربين في الموسم الجديد والتي جاءت كالتالي:

* يجب أن يوثق النادي عقود الأجهزة الفنية والإدارية بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل بداية المسابقات حتى يتم استخراج بطاقات التواجد فى المنطقة الفنية لمباريات للموسم 2026/2025

* المدير الفني الذى يقوم بفسخ العقد مع النادى لا يتولى مسئولية نادى آخر فى نفس المسابقة خلال الموسم، ويجوز أن يتعاقد مع نادى آخر إذا كان إنهاء العقد من طرف النادي، وفى جميع الأحوال يكون ذلك بحد أقصى ناديين (اثنين فقط) في نفس المسابقة

* يجب على النادي الذي يقوم بتغيير المدير الفنى إثبات الطرف الفاسخ للعقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد

* عدم جواز تواجد المدير الفني والمدربين المساعدين بالمنطقة الفنية بملعب المباراة إلا بعد الحصول على الرخص التدريبية المحددة للمسابقة، وكذا بطاقة المدير الفني أو المدرب حسب الأحوال والصادرة من الاتحاد، ولا يجوز استخدام بطاقات المدربين في غير مباريات النادي فقط والتي صدرت لأجهزته الفنية، وحال المخالفة تطبق لائحة الجزاءات

* لن يتم استخراج البطاقة للمدرب إلا بعد سداد كافة الجزاءات التي صدرت بحقه