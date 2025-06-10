شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد 10 لاعبين أمام إنبى في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد تامر مصطفى، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، 10 لاعبين أمام فريق إنبى، في المباراة المقرر لها الخامسة مساء الخميس المقبل، على استاد السلام الدولى، في إطار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس عاصمة مصر.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعماد حمدى وكمال السيد وأحمد الشيخ بسبب انتهاء تعاقدهم وانقطاعهم عن التدريب وهشام محمد ومحمد حسن وعبد الله محمد وخالد النبريصى وحاتم سكر للإصابة.

وأنهى الإسماعيلى بطولة دورى nile في المركز قبل الأخير في مجموعة تفادى الهبوط، ولكن تم إلغاء الهبوط ليستمر الفريق في الدورى الموسم المقبل.

كما خسر الإسماعيلى ذهابا وإيابا أمام سيراميكا بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع مباراتى نصف نهائي كأس عاصمة مصر، ليودع البطولة ويتبقى له مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام إنبى الذى خسر أمام البنك الأهلى.

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون جنيه، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا نجح في حصد اللقب في آخر نسختين، بينما حقق مودرن سبورت لقب النسخة الأولى.