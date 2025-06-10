شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين الزمالك ومحمد السيد للتجديد والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محمد السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عقد جلسة من جانب مسئولي النادى للاتفاق على تجديد عقده مع الفريق.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الوصول إلى اتفاق بين الجانبين لحسم مصير اللاعب، من الاستمرار مع الفريق من عدمه ، خاصة وأن اللاعب لا يرفض التجديد للزمالك، وليس لديه مانع من الاستمرار مع الفريق.

وكشف محمد السيد للمقربين منه أنه يحب جمهور الزمالك وتحت أمرهم في أي وقت، وتحت أمر النادي في أي وقت والذي يريده النادي سيوافق عليه، كما أنه سيحقق حلم الإحتراف عن طريق الزمالك.

وينتهى عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، لذلك يسعى الزمالك لتجديد عقد اللاعب وتمديده في ظل سنه الصغير وتطور مستواه مع الفريق خلال المباريات التي تم الاعتماد عليه فيها، خاصة مع أيمن الرمادى.