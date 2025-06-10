شكرا لقرائتكم خبر عن تداخل الوكلاء يعرقل انضمام مزيزي للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت صفقة انضمام التنزانى كليمين مزيزي لاعب فريق يانج أفريكانز، إلى الزمالك مهددة بالفشل، بعد أن كان الزمالك قاب قوسين أو أدنى من ضم اللاعب .

وشهدت الأيام الماضية دخول الزمالك في مفاوضات جادة مع النادى التنزانى لضم اللاعب وتم تحديد المطالب المالية من يانج أفريكانز نظير انتقال لاعبه للزمالك ، و التي وصلت إلى مليون دولار، وكان يتبقى الاتفاق على نسبة إعادة بيع اللاعب، والتى حددها الزمالك بنسبة 15%، بينما طلب النادى التنزانى وقتها أن تكون 25%.

وما يهدد فشل الصفقة هو تداخل عدد من الوكلاء لإتمام ضم اللاعب للزمالك، فطلب النادى التنزانى 2 مليون دولار نظير رحيل اللاعب إلى الفريق الأبيض.

يذكر أن صراع الوكلاء تسبب فى تغير وجهة زين الدين بلعيد من الزمالك إلى الوكرة القطري، خاصة أن الفريق القطري عرض علي اللاعب الحصول على مقدم التعاقد "كاش" لإتمام الصفقة.