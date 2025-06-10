شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أندية ترفع شعار البحث عن مدرب قبل الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

مع انتهاء موسم 2024-2025، رفعت 6 أندية بالدوري المصري شعار "البحث عن مدرب"، استعداداً للموسم الجديد، بعد استقالة بعض المدربين، وتوجيه الشكر للبعض الآخر، وانتهاء عقود آخرين بنهاية الموسم، حيث جاءت قائمة الأندية التي تبحث عن مدرب كالتالي: المصري، الزمالك، الجونة، غزل المحلة، الاتحاد السكندري، مودرن سبورت.

1ـ الزمالك

انتهى تعاقد نادي الزمالك مع أيمن الرمادي بعد حصد الفريق بطولة كأس مصر، التي توج بها مؤخراً عقب التغلب على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 8-7، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل فريق، وحتى الآن لم يعلن الزمالك استمرار الرمادي في مهمته أو تعيين مدرب جديد لتولي مسؤولية الفريق.

2ـ المصري

وجه النادي المصري الشكر إلى ميمي عبد الرازق مدرب الفريق، عقب انتهاء مسابقة الدوري، بعدما نجح عبد الرازق والذي تولى مسؤولية الفريق بعد رحيل التونسي أنيس بوجلبان، في قيادة الفريق البورسعيدي لحصد المركز الرابع في الدوري برصيد 42 نقطة عقب الفوز في آخر جولتين بالمسابقة، ويبحث المصري السير الذاتية للمدربين لاختيار مدرباً جديداً للفريق في الموسم المقبل.

3ـ الجونة

وجّه مجلس إدارة نادي الجونة الشكر، رسميًا، إلى علاء عبدالعال المدير الفني للفريق بعد قضائه موسمين على رأس القيادة الفنية للفريق الساحلي بالدوري المصري، كان الجونة أنهى الموسم المنقضي في المركز الثاني من مجموعة الهبوط بدوري نايل برصيد 30 نقطة.

4ـ غزل المحلة

انتهت مهمة محمد عودة مع فريق غزل المحلة بنهاية دوري 2025، حيث كانت إدارة النادي قد اتفقت مع محمد عودة على قيادة الفريق لمدة شهر فقط، وذلك بعد تدهور نتائج الفريق تحت قيادة المدرب اليوناني بابا فاسيليو، وجاء ذلك القرار كحل مؤقت من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال نهاية الموسم، مع السعي لتحسين أداء الفريق حتى يتم التعاقد مع مدير فني جديد بشكل دائم في الفترة المقبلة.

5ـ الاتحاد السكندري

تقدم مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بالاستقالة من منصبه، بعد استقالة محمد مصيلحي رئيس النادي مباشرة، ويرغب مسئولي الاتحاد في تعيين مدير فن جديد، لكنهم يترقبون موقف رئيس النادي باعتباره المشرف على فريق الكرة، وصاحب القرار بشأن تعيين مدير فني جديد.

6ـ مودرن سبورت

وجه مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الشكر للمدير الفني الجزائري عبد الحق بن شيخة، على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الموسم، ويبحث مودرن سبورت عن تعيين مدرب جديد للفريق في الفترة المقبلة.