شكرا لقرائتكم خبر عن استمتع مع تصويبات إمام عاشور في بطولة دوري nile.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة، على نشر فيديو لبعض تصويبات إمام عاشور لاعب النادى الأهلى وهداف بطولة الدورى في النسخة الماضية، والذى كان سببا في تتويج الأهلى باللقب.

ونشرت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية المحترفة على "فيس بوك"، فيديو لتصويبات إمام عاشور معلقة عليه: تسديدات لا.. صاروخيات.. استمتع ببعض من تصويبات إمام عاشور في بطولة دوري nile.

ومن جانبه، كشف إمام عاشور لاعب الأهلي أنه متبقي موسمين في عقده مع الأهلي ولا يوجد أي كلام عن تجديد عقده في الوقت الحالي، وأحمد يحيى هو وكيل أعماله وبمثابة أخيه، والقرار في النهاية لما يراه مناسبا ووكيله معه في أي شيء يطلبه.

قال في تصريحات لقناة أون سبورت: "أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت لو طلب مني التجديد وموجود في النادي ومتبقي لي موسمان، ولو طلب مني التجديد سأرحب على الفور، والأمور المالية آخر شيء في الموضوع، والأرقام التي أحصل عليها مجرد تقدير من النادي لما أقدمه".

وعن كواليس الصلح مع حسام حسن المدير الفين لمنتخب مصر، أكد: "صالحت حسام حسن وتحدثت معه بشكل بسيط، ومن البداية لم يكن هناك مشكلة، وهناك البعض يأخذون المشكلة بشكل غير دقيق، والبعض أخذوا الموضوع على هواهم، وشرف لأي لاعب أن يتواجد في منتخب مصر، وكان حلم من أحلامي أن أتدرب تحت قيادة حسام حسن لأنه لاعب صاحب تاريخ، وكان دائما ما يتحدث معي، وأنا تحت أمر المنتخب في أي وقت".

وعن الخلاف مع المدرب، أوضح: "اللاعب هو الخاسر الوحيد لو دخل في خلافات مع المدير الفني، لأن المدرب يعلم ما هو عقابك، وفي تفكيري الاستثمار في العقارات في الفترة القادمة، وأنوي دخول السوق رويدا رويدا".

أضاف: "نتمنى تقديم بطولة في كأس العالم للأندية تليق بالأهلي وجماهيره، وأنا تحت أمر منتخب مصر في أي وقت".