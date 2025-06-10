شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يستعين بالإسماعيلي لاستكشاف سيراميكا قبل نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، بمواجهتي سيراميكا أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس عاصمة مصر، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء علي ماهر قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تحت القيادة الفنية لطارق مصطفى، استعداداته لمواجهة سيراميكا في نهائي كأس عاصمة مصر، حيث رفض طارق مصطفى منح لاعبيه أي راحة استعداداً للقاء المرتقب.

ويلتقي البنك الأهلي مع سيراميكا في الثامنة مساء الخميس المقبل، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السلام، ضمن منافسات نهائي كأس عاصمة مصر.

وكان البنك الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على إنبي في الدور نصف النهائي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، فيما تأهل سيراميكا بعد الفوز على الإسماعيلي في نصف النهائي بنتيجة 3-0 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.