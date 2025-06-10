شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار البنك الأهلى في كأس عاصمة مصر قبل مواجهة سيراميكا بالنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق البنك الأهلى في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، مواجهة قوية أمام فريق سيراميكا على استاد السلام الدولى، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم.

وصل البنك الأهلى إلى المباراة النهائية بعد الفوز على إنبى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع سيراميكا الذى تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين.

ونستعرض مشوار البنك الأهلى في كأس عاصمة مصر.. دور المجموعات

البنك الأهلى 5/ 0 سيراميكا

البنك الأهلى 1/1 غزل المحلة

البنك الأهلى 1 /1 المصرى

البنك الأهلى 2/ 1 زد

دور ربع النهائي

مودرن سبورت 0 /2 البنك الأهلى

البنك الأهلى 1 /0 مودرن سبورت

نصف النهائي

البنك الأهلى 2/ 1 إنبى

إنبى 1 / 2 البنك الأهلى

موعد نهائي كأس عاصمة مصر

يلتقى فريق سيراميكا مع البنك الأهلى في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، باستاد السلام الدولى، فى المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباريات كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون جنيه، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.