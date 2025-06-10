شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يسير على درب السلة فى التعاقدات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

قام مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بالسير على درب اتحاد السلة فى التعاقدات الجديدة سواء على صعيد الرجال أو السيدات خلال الموسم القادم 2025- 2026 .

وتفيد الضوابط الجديدة فى الكرة الطائرة بأن الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني فى الترتيب بالدوري لها الحق فى التعاقد الجديد (من خارج النادي) بعدد "2" لاعب أو لاعبة فقط، بينما كرة السلة تعطى الحق لصاحب المركز الأول التعاقد مع لاعب واحد و صاحب المركز الثانى لاعبين .

و أربكت الضوابط الجديدة الأندية الكبيرة فى خطة الصفقات و على اسها الزمالك خاصة أنه يحاول إعادة تصحيح الأوضاع على صعيد خريطة اللاعبين .

ويخطط مسئولو نادى الزمالك لتخفيض ميرانية ألعاب الصالات خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنها تشكل أعباء مالية لا تتوافق مع المردود، فى خطوة لخلق توازن فى عقود اللاعبين على كافة الألعاب.

ويدرس مسئولو الزمالك هذا الأمر قبل خطوة التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم فرق الصالات فى الموسم الجديد.

كما أن مسئولى الزمالك وضعوا عامل السن كعامل أساسى سواء فى التجديد أو التعاقدات الجديدة فى ظل وجود لاعبين فى أكثر من فريق فى صالات الزمالك تخطى الـ 35 عاما، لا سيما أن مسئولى الزمالك وضعوا فى الاعتبار عامل حاجة الفريق والمراكز التى تحتاج دعم دون النظر إلى أسماء من أجل مصلحة فرق الصالات للبناء على ذلك فى المواسم المقبلة.