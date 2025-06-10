شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف بلحاج مباراتين أبرز عقوبات مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات اياب دور نصف نهائي كاس عاصمه مصر طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سيراميكا والإسماعيلي :

إيقاف أحمد سعيد بلحاج لاعب فريق سيراميكا مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد.

مباراة أنبي والبنك الأهلي :

إيقاف تامر السيد مصطفى المدير الإداري لفريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف محمد حمص محمد سليمان مدرب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف مصطفى عادل عبد المجيد يوسف لاعب فريق إنبي ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 30 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم ومساعديه.

منع أحمد عبد الظاهر مدرب فريق إنبي من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم ومساعديه ومحاولة الاعتداء على الحكم.

منع أحمد عصام محلل أداء فريق إنبي من مرافقة الفريق ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه الحكم ومساعديه ومحاولة الاعتداء على الحكم .

توجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب الانسحاب المؤقت للفريق ثم استئناف اللعب.

إيقاف أحمد ربيع عطية لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة ماليه عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب حصوله على الانذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

ويواجه فريق سيراميكا نظيره البنك الأهلى في نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين، فيما واصل البنك الأهلى تفوق على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

يلتقى سيراميكا مع البنك الأهلى في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، باستاد السلام الدولى، فى المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، وتنقل قناة أون سبورت مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون جنيه، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

جدير بالذكر أن فريق سيراميكا نجح في حصد اللقب في آخر نسختين، بينما حقق مودرن سبورت لقب النسخة الأولى.