شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار سيراميكا في كأس عاصمة مصر قبل مواجهة البنك الأهلى بالنهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، فريق البنك الأهلى على استاد السلام الدولى، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم.

وتأهل سيراميكا إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الإسماعيلى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع البنك الأهلى الذى فاز على إنبى ذهابا وإيابا في نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

ونستعرض مشوار سيراميكا في كأس عاصمة مصر.. دور المجموعات

سيراميكا 0 / 5 البنك الأهلى

سيراميكا 3/ 0 غزل المحلة

سيراميكا 1/ 1 المصرى

سيراميكا 4 / 1 زد

ربع النهائى

سيراميكا 4 / 1 بتروجت

بتروجت 0/ 1 سيراميكا

نصف النهائي

الإسماعيلى 0/ 2 سيراميكا

سيراميكا 1 / 0 الإسماعيلى

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى:

البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون جنيه، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.