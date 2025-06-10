شكرا لقرائتكم خبر عن باتشوكا المكسيكى ينضم لضحايا أهداف تريزيجيه بقميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمود حسن تريزيجيه لاعب النادى الأهلى، في تسجيل أول أهداف مع المارد الأحمر بعد العودة من رحلة الاحتراف، بعدما قاد الفريق للتعادل مع باتشوكا المكسيكى بهدف لمثله قبل أن يخسر بركلات الترجيح في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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وسجل تريزيجيه هدف التعادل للنادى الأهلى فور مشاركته مع بداية الشوط الثانى بعدما استلم تمريرة من حمدى فتحى ليراوغ مدافع باتشوكا ويضعها في شباك الفريق المكسيكى ليؤكد أنه الصفقة الأقوى للمارد الأحمر.

هدف بعد 10 سنوات

ويعد هدف تريزيجيه هو التاسع له بقميص الأهلى، حيث يعود آخر أهداف اللاعب بقميص الأهلى إلى 10 مايو 2015 عندما سجل للأهلى في شباك طلائع الجيش في الأسبوع التسعة والعشرون من بطولة الدورى، أي ما يقارب 10 سنوات وشهر.

وسجل تريزيجيه 9 أهداف مع الاهلى حتى الآن، جاءت كالتالى: أول هدف سجله كان في المقاصة بتاريخ 6 أبريل 2014 بالدورى، ثم في غزل المحلة، سموحة، حرس الحدود، النصر "هدفين"، طلائع الجيش" بالإضافة إلى هدفه الأغلى أمام سيوى سبورت في ذهاب نهائي الكونفدرالية 29 نوفمبر 2014.