شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف موقف عبد الله السعيد من تجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك موقف عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، من حيث تجديد عقده مع الفريق من عدمه، حيث انتهى عقده مع الأبيض بنهاية الموسم.

وقال المصدر لليوم السابع أن الموقف مازال كما هو ولا جديد يٌذكر في أمر عبد الله السعيد حتى الان، حيث أن الزمالك يرغب في أن تكون مدة التعاقد موسم واحد فقط، بينما يتمسك اللاعب بالتوقيع موسمين ، بالإضافة إلى المطالب المالية التي حددها اللاعب و التي تصل إلى 35 مليون في الموسم.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتواصل عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط بالنادى مع السعيد لحسم موقفه النهائي ، حتى يحدد الفريق احتياجاته بالموسم الجديد.

وتكثف لجنة التخطيط بنادي الزمالك جهودها خلال الأيام الجارية لحسم ملف تجديد عقد اللاعب، والذي بات أحد العناصر الأساسية داخل الفريق منذ انضمامه للقلعة البيضاء.