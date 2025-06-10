شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يتعادل مع أسمنت أسيوط سلبيا ويستمر فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويسالثلاثاء، 10 يونيو 2025 07:24 م
تعادل أسمنت أسيوط مع لافيينا سلبيا في لقاء الإياب الذى جمع بينهما بأسيوط لتحديد المتأهل لدورى المحترفين .
كان لافيينا قد فاز في لقاء الذهاب على ملعبه بمنتجع الأسيوطى بهدفين نظيفين ، وهو ما أدى لبقائه في المسابقة ، بينما استمر أسمنت الأسيوطى بدورى القسم الثانى ب .
يذكر أن لافيينا احتل المركز الثامن عشر بجدول دورى المحترفين ، وقرر مسئولو اتحاد الكرة إقامة مباراتين فاصلتين بينه وبين أسمنت أسيوط أفضل فريق احتل المركز الثانى بدورة الترقى لتحديد المتأهل منهما لدورى المحترفين في الموسم المقبل .
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