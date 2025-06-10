شكرا لقرائتكم خبر عن لافيينا يتعادل مع أسمنت أسيوط سلبيا ويستمر فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

تعادل أسمنت أسيوط مع لافيينا سلبيا في لقاء الإياب الذى جمع بينهما بأسيوط لتحديد المتأهل لدورى المحترفين .

كان لافيينا قد فاز في لقاء الذهاب على ملعبه بمنتجع الأسيوطى بهدفين نظيفين ، وهو ما أدى لبقائه في المسابقة ، بينما استمر أسمنت الأسيوطى بدورى القسم الثانى ب .

يذكر أن لافيينا احتل المركز الثامن عشر بجدول دورى المحترفين ، وقرر مسئولو اتحاد الكرة إقامة مباراتين فاصلتين بينه وبين أسمنت أسيوط أفضل فريق احتل المركز الثانى بدورة الترقى لتحديد المتأهل منهما لدورى المحترفين في الموسم المقبل .