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لافيينا يتعادل مع أسمنت أسيوط سلبيا ويستمر فى دورى المحترفين

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لافيينا يتعادل مع أسمنت أسيوط سلبيا ويستمر فى دورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويس

الثلاثاء، 10 يونيو 2025 07:24 م

تعادل أسمنت أسيوط مع لافيينا سلبيا في لقاء الإياب الذى جمع بينهما بأسيوط لتحديد المتأهل لدورى المحترفين .

كان لافيينا قد فاز في لقاء الذهاب على ملعبه بمنتجع الأسيوطى بهدفين نظيفين ، وهو ما أدى لبقائه في المسابقة ، بينما استمر أسمنت الأسيوطى بدورى القسم الثانى ب .

يذكر أن لافيينا احتل المركز الثامن عشر بجدول دورى المحترفين ، وقرر مسئولو اتحاد الكرة إقامة مباراتين فاصلتين بينه وبين أسمنت أسيوط أفضل فريق احتل المركز الثانى بدورة الترقى لتحديد المتأهل منهما لدورى المحترفين في الموسم المقبل .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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