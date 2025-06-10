شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ زد بقيادة محمد شوقي والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادي زد، تعيين محمد شوقي نجم الأهلي السابق، مديراً فنياً للفريق في الموسم المقبل خلفا لـ حمادة صدقي الذي كان يتولى القيادة الفنية بشكل مؤقت في المرحلة النهائية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

وتم الاستقرار على الجهاز المعاون لمحمد شوقي في تدريب زد وهم عادل مصطفى مدرب عام ومصطفى ابراهيم مدرب ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى،مع بقاء الجهاز الطبي والإداري بدون تغيير.

ويترقب مسئولو نادي زد عودة محمد شوقي من أمريكا لعقد جلسة معه والاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالتحضير للموسم الجديد والصفقات التي يحتاجها، حيث يتواجد لتحليل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.

ورحل محمد شوقي عن الجهاز الفني المؤقت في تدريب الأهلي بقيادة عماد النحاس في نهاية الموسم الماضي ، قبل تعيين الاسباني خوسيه ريبيرو مديرا فنيا لنادى القرن الافريقي.