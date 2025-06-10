شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. الأهلى لا يعرف الخسارة أمام أصحاب الأرض في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح النادى الأهلى مباريات في كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي صاحب الأرض والجمهور السبت المقبل، فى افتتاح البطولة التي ستقام فى أمريكا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

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ويمتلك النادى الأهلى أرقاما مميزة عندما يواجه أصحاب الأرض خلال بطولة كأس العالم للأندية قبل مواجهة إنتر ميامى السبت المقبل في افتتاح النسخة الجديدة من البطولة.

العلامة الكاملة للأهلى

واجه الأهلى 3 أندية من أصحاب الأرض خلال مشاركاته السابقة في كأس العالم للأندية، وحقق العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الثلاثة مسجلا 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.

وجاءت مباريات الأهلى أمام أصحاب الأرض كالتالى..

الفوز على هيروشيما الياباني 2 -1

الفوز على الدحيل 1- 0

الفوز على اتحاد جدة 3- 1

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي غداً ، الأربعاء، بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.