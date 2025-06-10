شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص أداء حمدي فتحي مع الأهلي أمام باتشوكا استعداداً لكأس العالم للأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت قناة أون سبورت فيديو يتضمن ملخص أداء حمدي فتحي لاعب الأهلي في مباراة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي التي إنتهت في الساعات الإولى من صباح أمس ، الأثنين، استعداداً لبطولة كاس العالم للأندية التي ستنطلق بعد أيام في أمريكا.

ويلعب حمدي فتحي مُعاراً للأهلي من نادي الوكرة القطري خلال بطولة كأس العالم للأندية فقط.

لمزيد من أخبار كأس العلام للأندية اضغط هنا

ويستهل الأهلي منافساته في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، يوم 14 يونيو، ثم يلعب مع بالميراس البرازيلي، يوم 19 يونيو، ويختتم المارد الأحمر مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي، يوم 23 يونيو

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الاربعاء المقبل بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة إنتر ميامي وبورتو وبالميراس ، ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما سبق وخاض منافسات البطولة 9 مرات بنظامها السابق، حقق خلالها الميدالية البرونزية في 4 مرات في أعوام 2006، و2020 و2021 و2023.