شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشترط سداد مليون جنيه من مستحقات الحكام لقيد القائمة الأولى للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اشتراط سداد مبلغ مليون جنيه مصري (1,000,000 جنيه مصري) من مستحقات الحكام على كل نادٍ، وذلك كشرط أساسي لقيد القائمة الأولى للاعبين للموسم الكروي الجديد.
وأوضح الاتحاد أن هذا المبلغ سيُسدد على قسطين متساويين؛ القسط الأول بقيمة مليون جنيه مصري سيتم دفعه مع تقديم القائمة الأولى للاعبين، بينما سيُسدد القسط الثاني وقيمته مليون جنيه مصري مع تقديم القائمة الثانية.
ويأتي هذا القرار في إطار التعديلات الجديدة التي يطبقها الاتحاد المصري لكرة القدم على اللوائح المالية المنظمة للمسابقات، والتي تهدف لضمان استقلالية وكفاءة منظومة التحكيم.
وكانت مصادر مطلعة داخل الاتحاد قد كشفت لـ"الخليج 365" في وقت سابق عن هذا التوجه، الذي يشمل زيادة قيمة المستحقات السنوية من 1,750,000 جنيه مصري إلى 2,000,000 جنيه لكل نادٍ.
ويهدف الاتحاد من خلال هذه الزيادة إلى توفير الدعم المالي اللازم لتطوير التحكيم المصري، وتحسين أوضاع الحكام، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من نزاهة وعدالة المنافسات الكروية في مصر.
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