شكرا لقرائتكم خبر عن فودة يهنئ بسنت حميدة على ذهبية ملتقي لوكا الدولي لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

حرص حاتم فودة رئيس اتحاد ألعاب القوى على تهنئة بسنت حميدة لاعبة المنتخب وبطلة مصر والعرب وأفريقيا والبحر المتوسط بعد تتويجها بذهبية ملتقى لوكا الدولى الذى أقيم بايطاليا فى سباق 400 متر عدو.

كما أعرب فودة عن بالغ فخره واعتزازه بالإنجاز الكبير الذي حققته اللاعبة بسنت حميدة، وقال إن هذا الفوز يؤكد على المستوى المتميز الذي وصلت إليه ألعاب القوى المصرية، والذى يعكس الجهد الكبير المبذول من قبل اللاعبة وجهازها الفني.

قال العميد حاتم فودة أن مجلس ادارة الاتحاد حريص على تقديم كافة الدعم لبسنت حميدة ولكل أبطال وبطلات مصر لتحقيق المزيد من النجاحات على الساحة الدولية."

كانت بسنت حميدة توجت ببرونزية سباق 100 متر عدو سيدات في ملتقى كيب كينو كلاسيك بكينيا الذى أقيم الشهر الماضى بعد أن حققت زمن 11.49 ثانية.