شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء،10-6-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها،حضر ممثلو النادى الأهلى، عصر اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً يُنظّمه فيفا فى ولاية ميامى الأمريكية للحديث عن بعض الأمور الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية.

ريبيرو يكشف رؤيته لخط هجوم الأهلى أمام كتيبة ميسى بكأس العالم للأندية

ناقش الإسباني خوسيه ربييرو المدير الفني للأهلي، مع جهازه المعاون بالفريق رؤيته لهجوم المارد الأحمر أمام إنتر ميامي الأمريكي.

فتح القيد لأندية الدورى الممتاز غدًا

تقرر بدء فترة القيد لأندية الدورى الممتاز غدًا الأربعاء 11 يونيو 2025 على أن تنتهى فترة القيد الأولى يوم السبت 28 يونيو.

مصدر: الزمالك لم يبلغ أيمن الرمادى بموقفه والمدرب لم يحسم قراره

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة توجيه الشكر لـ أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بعد التتويج ببطولة كأس مصر.

الأهلى يشارك فى مؤتمر مناقشة رؤية فيفا لكأس العالم للأندية اليوم

حضر ممثلو النادى الأهلى، عصر اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً يُنظّمه فيفا فى ولاية ميامى الأمريكية للحديث عن بعض الأمور الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية.

حسام عبد المجيد يخطر الزمالك بالاحتراف والنادى يخطط لمنع انتقاله للأهلى

أخطر حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مسئولى القلعة البيضاء برغبته فى خوض تجربة الاحتراف الخارجى.

الأهلي يتفق مع ريبيرو على إعادة فتح ملف الصفقات بعد كأس العالم للأندية

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، على إمكانية ضم صفقة أو صفقتين محليتين عقب الانتهاء من بطولة كأس العالم للأندية.

الزمالك يصرف مكافأة كأس مصر للاعبين خلال ساعات

قرر مسئولو نادى الزمالك صرف مكافأة الفوز بكأس مصر، للاعبى الفريق، خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.