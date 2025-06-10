شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يعلن رحيله عن الإسماعيلى: لم أبخل بذرة عرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الإسماعيلى، رحيله عن الدراويش بنهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده ليسدل الستار على مشواره مع الفريق.

وكتب أحمد عادل عبد المنعم عبر حسابه على "فيس بوك": "بعد أربع سنوات قضيتها مع النادى الإسماعيلى العريق لم أبخل بذرة عرق، تنازلت على مدار الأربع سنوات عن الكثير حباً واحتراما فى هذا النادى".

وتابع حارس الإسماعيلى: "حان وقت الرحيل وتجربة جديدة، عدت عليا أوقات فرح وحزن وتعب ولحظات صعبة وحلوة، فخور إنى كنت جزءا من الكيان الكبير.. شكراً جمهور النادى الإسماعيلى العاشق لناديه.. شكراً لكل جهاز فنى اشتغلت معاه على مدار أربع سنوات.. شكراً لزملائى اللاعبين المحترمين.. أتمنى كل التوفيق للنادى الإسماعيلى وجماهيره فى ما هوه قادم".



أحمد عادل عبد المنعم

وأنهى الإسماعيلى بطولة دورى nile في المركز قبل الأخير في مجموعة تفادى الهبوط، ولكن تم إلغاء الهبوط ليستمر الفريق في الدورى الموسم المقبل.

كما خسر الإسماعيلى ذهابا وإيابا أمام سيراميكا بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع مباراتى نصف نهائي كأس عاصمة مصر، ليودع البطولة ويتبقى له مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام إنبى الذى خسر أمام البنك الأهلى.