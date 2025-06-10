شكرا لقرائتكم خبر عن فيزبريم المجرى يعلن التعاقد مع ثنائي منتخب مصر لكرة اليد علي زين وأحمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

قدم نادى فيزبريم المجرى عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" نجما منتخب مصر لكرة اليد ، على زين وأحمد عادل ، فى اطار تدعيم الفريق عبر فيديو تعريفى لكل لاعب .



على زين



أحمد عادل

وأنهى مسئولو نادى فيزبريم المجري إجراءات التعاقد مع على زين من دينامو بوخارست الرومانى فى خطوة قوية للتتويج بدورى أبطال أوروبا فى الموسم الجديد، حيث تم الاتفاق على التعاقد لمدة موسمين ومعه أحمد عادل قادما من الأهلى، وبالتعاقد مع زين أصبح النادى المجرى يضم 4 مصريين وهم يحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام دودو.

وأعلن على زين إنهاء مسيرته مع فريقه دينامو بوخارست الرومانى بعد 3 أعوام. وعلق زين عن رحيله على إنستجرام، "بعد ثلاث سنوات رائعة مع دينامو، حان وقت وداع النادى الذى أصبح بحق بيتى الثانى ، وقال على : "منذ اللحظة التى وصلت فيها، شعرت بالدفء والاحترام والحب من الجميع هنا، المدربين وزملائى فى الفريق والجهاز الفنى والجماهير الرائعة.